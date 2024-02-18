شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب قات وحشيش وشبو في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 12 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 180 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 300 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وفي جدة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وفي الدمام، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.