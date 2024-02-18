جيل المستقبل يقود حملة توعوية للحفاظ على المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بصوت جيل المستقبل، أطلقت شركة المياه الوطنية أمس، حملتها التوعوية «بابا يقول»، آملة أن يسهم صوت الأطفال في توعية الجمهور بأهمية الكشف المستمر على العقارات لمعرفة مواقع تسربات المياه، والتأكيد على خطرها ودورها في زيادة الاستهلاك المفاجئ للمياه وضياعها.

وبينت الشركة أن معظم التسربات تكمن مواضعها بشكل أساسي في عوامة الخزان ورقبته، كذلك في الوصلة من عداد المياه إلى الخزان الأرضي، لافتة إلى أهمية الانتباه للتسربات في كراسي المراحيض.

وأكدت أن الحملة منسجمة مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للمياه «قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة»، بالإضافة إلى رؤيتها الهادفة إلى تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة لتحسين جودة الحياة اليوم وفي المستقبل.

وأفادت الشركة أنها خصصت صفحة لحملة «بابا يقول» على موقعها الرسمي تتضمن دليلا يساعد على كشف التسربات بشكل شخصي، ويمكن للجميع زيارة الصفحة على الرابط التالي: www.nwc.com.sa/AR/Pages/baba.aspx، والتعرف على مواضع التسربات داخل العقار، مؤكدة أن هذه الخطوة هي الأولى لخفض استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

أسباب الاستهلاك المرتفع: