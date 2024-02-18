كرسي جامعي لدراسات علاج تعاطي مواد الإدمان

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وتتضمن أعمال هذا الكرسي محاضرات وجلسات حوارية، إضافة إلى ورش عمل تخصصية لتحديد الأولويات البحثية، وتسعى الكلية؛ لأن يكون منصة رائدة في مجال مكافحة تعاطي المواد المخدرة وإدارة علاج الإدمان وإعادة التأهيل وتعزيز الوعي والتعليم والتدريب، من خلال بحوث موثوقة عالية الجودة حول تعاطي المواد المخدرة ومكافحة الإدمان والوقاية منه من خلال أساليب مبتكرة تستهدف الأفراد والأسر لتعزيز نتائج الرعاية السريرية وجودة الحياة للأفراد الذين يعانون من تعاطي وإدمان المخدرات.
كما يهدف الكرسي إلى مراجعة البرامج الحالية، وتصميم وتطوير نظام إدارة تقنية الرعاية الصحية عبر الإنترنت باللغة العربية، وإجراء البحوث النوعية وتعزيزها، واستحداث برامج تعليمية وتدريبية لتعزيز معارف ومهارات المتخصصين، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية ومراكز البحوث والجامعات المتخصصة في أبحاث الإدمان وإعادة التأهيل.
من أهداف الكرسي:
- إعادة التأهيل وتعزيز الوعي والتعليم والتدريب.
- تعزيز نتائج الرعاية السريرية وجودة الحياة.
- مراجعة البرامج الحالية.
- تصميم إدارة تقنية الرعاية عبر الإنترنت.
- إجراء البحوث النوعية وتعزيزها.
- استحداث برامج تعليمية وتدريبية.
- تعزيز التعاون في أبحاث الإدمان وإعادة التأهيل.
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