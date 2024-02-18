شكرا لقرائتكم خبر كرسي جامعي لدراسات علاج تعاطي مواد الإدمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز نتائج الرعاية السريرية وجودة الحياة للأفراد الذين يعانون من تعاطي وإدمان المخدرات، جرى تدشين كرسي كلية فقيه للعلوم الطبية بعنوان «دراسات علاج تعاطي مواد الإدمان وإعادة التأهيل»، في فندق الريتز كارلتون بجدة، بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله.

وتتضمن أعمال هذا الكرسي محاضرات وجلسات حوارية، إضافة إلى ورش عمل تخصصية لتحديد الأولويات البحثية، وتسعى الكلية؛ لأن يكون منصة رائدة في مجال مكافحة تعاطي المواد المخدرة وإدارة علاج الإدمان وإعادة التأهيل وتعزيز الوعي والتعليم والتدريب، من خلال بحوث موثوقة عالية الجودة حول تعاطي المواد المخدرة ومكافحة الإدمان والوقاية منه من خلال أساليب مبتكرة تستهدف الأفراد والأسر لتعزيز نتائج الرعاية السريرية وجودة الحياة للأفراد الذين يعانون من تعاطي وإدمان المخدرات.

كما يهدف الكرسي إلى مراجعة البرامج الحالية، وتصميم وتطوير نظام إدارة تقنية الرعاية الصحية عبر الإنترنت باللغة العربية، وإجراء البحوث النوعية وتعزيزها، واستحداث برامج تعليمية وتدريبية لتعزيز معارف ومهارات المتخصصين، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية ومراكز البحوث والجامعات المتخصصة في أبحاث الإدمان وإعادة التأهيل.

من أهداف الكرسي: