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وبدأت القوات العسكرية ممثلة في أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، مرحلة التدريب الأكاديمي.
وأكد رئيس فريق السيطرة العليا في التمرين اللواء الركن عادل البلوي على اشتمال مرحلة التدريب الأكاديمي في التمرين المشترك «سيف السلام 12» على محاضرات تعليمية يقدمها خبراء عسكريون ومدنيون في مجالات مختلفة؛ للإسهام في رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون وتعزيز قدرات القطاعات المشاركة.
وقال اللواء الركن البلوي «إن التمرين المشترك «سيف السلام 12» يهدف إلى التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات النظامية وغير النظامية، إضافة إلى التدريب على عمليات القيادة والسيطرة في إدارة المعركة الجوية، وكذلك تعزيز العمل المشترك لوحدات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والدفاع المدني وتطوير مفاهيم العمل المشترك مع الوحدات الطبية على جميع المستويات، كما يهدف إلى التدريب المشترك على إجراءات التخطيط لعمليات الاستطلاع الكيماوي وتحديد مناطق التلوث».
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