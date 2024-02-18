وظائف لخريجي الثانوية بالحرس الملكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل أمس ولمدة أسبوع لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية). واشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يتجاوز عمر المتقدم 23 سنة، وألا يقل طول المتقدم عن 175سم مع تناسق الطول مع الوزن. ودعت رئاسة الحرس الملكي الراغبين بالتسجيل، الدخول على الموقع الالكتروني https://irec.srg.gov.sa.

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