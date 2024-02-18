التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي «برسوم دراسية» للعام الجامعي 1446هـ، وذلك خلال الفترة من 19 شعبان الحالي إلى 19 شوال المقبل.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون للطلاب والطالبات عبر نظام القبول الالكتروني في 42 برنامجا مصنفا ومعتمدا وموائما لسوق العمل، وسيكون مقدما من 17 كلية ومعهدا بالجامعة وهي: كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الحقوق، كلية العلوم البيئية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الهندسة، كلية علوم الأرض، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، كلية الاتصال والإعلام، كلية العمارة والتخطيط، كلية الأعمال برابغ، كلية الهندسة برابغ، كلية التربية، كلية السياحة، معهد اللغة الإنجليزية، معهد الاقتصاد الإسلامي، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

يذكر أن نظام الدراسة فيها سيكون خلال نهاية عطلة الأسبوع، وتدفع الرسوم الدراسية على أ4 دفعات حسب الفصول الدراسية.