تدريب 5 آلاف طالب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

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ومن المقرر أن ينطلق البرنامج لهذه الدفعة السبت 2 مارس المقبل - عن بعد -، حيث يقدم باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملا على موضوعات عدة تقدم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يوميا، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من «سدايا» ووزارة التعليم.
ويعد البرنامج من مبادرات «سدايا» الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة، من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية.
موضوعات البرنامج:
- مقدمة في الذكاء الاصطناعي.
- برمجة السيارات الذكية.
- تعلم الآلة.
- الرؤية الحاسوبية.
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