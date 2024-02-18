تدريب 5 آلاف طالب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستهدفا 5 آلاف طالب وطالبة في المملكة من أصل 30 ألفا لجميع الدفعات، لتطوير قدراتهم وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي؛ فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالتعاون مع وزارة التعليم باب التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج «مبرمجي ذكاء المستقبل» لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث سيكون التسجيل متاحا حتى الخميس 29 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج لهذه الدفعة السبت 2 مارس المقبل - عن بعد -، حيث يقدم باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملا على موضوعات عدة تقدم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يوميا، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من «سدايا» ووزارة التعليم.

ويعد البرنامج من مبادرات «سدايا» الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة، من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية.

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