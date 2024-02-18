منتدى الإعلام يعزز الخبرات ويرسم معالم المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد خبراء إعلاميون أن «المنتدى السعودي للإعلام» الذي ينطلق في نسخته الثالثة في العاصمة الرياض 19 فبراير الحالي، سيسهم في تعزيز الخبرات ورسم معالم المستقبل الإعلامي.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة الرياض هاني وفا، أن الإعلام يكتسب أهمية كبرى يوما بعد يوم، لما يملكه من قدرات على التأثير في الأفراد والمجتمعات في تشكيل الرؤى والأفكار والاتجاهات، لافتا إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت يشهد فيه الإعلام السعودي نقلات نوعية تسهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي نعيش حاضرها ونلمس مستقبلها.

من جانبه بين رئيس تحرير صحيفة سبق الالكترونية علي الحازمي، أن المنتدى السعودي للإعلام ارتبط في الأذهان منذ انطلاقته بتحديات «الإعلام في عالم يتشكل».

بدوره أفاد المدير العام لقناة الشرق بلومبيرج نبيل الخطيب، أن المنتدى السعودي للإعلام يعد المحور الأكثر أهمية ويشكل أكبر تحد في صناعة الإعلام، متطرقا إلى أن أبرز قادة وكفاءات المشهد الإعلامي يبحثون خلال المنتدى آخر التحديات.