765 بلاغا للتشوه البصري بحائل

عالجت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي 765 بلاغًا في التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال فرقها المخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها، أو إضافة إلى ما يردها من ملحوظات عبر حملة صور وأرسل عبر برنامج "بلدي".

وبينت الأمانة أن أعمال معالجة التشوهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري ‏من خلال معالجة 294 موقعًا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 189 من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة 67 موقعًا لصيانة الحدائق والمتنزهات، ليتم إنجاز ما نسبته 99 من البلاغات، ويحقق رضا للمستفيدين تجاوز 93 %.