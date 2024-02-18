765 بلاغا للتشوه البصري بحائل

وبينت الأمانة أن أعمال معالجة التشوهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري من خلال معالجة 294 موقعًا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 189 من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة 67 موقعًا لصيانة الحدائق والمتنزهات، ليتم إنجاز ما نسبته 99 من البلاغات، ويحقق رضا للمستفيدين تجاوز 93 %.
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