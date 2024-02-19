تراند اليوم : الفنانة "أحلام " تعلق على فيديو طلاق زوجة بسبب عدم إعدادها القهوة للضيوف

صحيفة الخليج 365: علقت الفنانة الإماراتية " أحلام الشامسي" عبر تغريدة لها بمنصة " إكس" ، على مقطع فيديو أثار تفاعلا بمواقع التواصل بشأن رجل يطلق زوجته لعدم إعدادها القهوة لضيوفه.

وقالت الفنانة أحلام :" والله أنه أقدى فيها الحرمة اللي ما تحوف زوجها حوف وتشوف وجهه غضبان وإلا راضي والله ما تستاهله.

وتابعت: الرجال ترى ما يبي إلا الحشيمة وخصوصاً وعنده رجال والله أني مريضة ولو أشتهى مبارك لقمة مني قمت من وراه وطبختها . ربي يعوضه بخير منها . اللي يزعل يزعل بكيفه .