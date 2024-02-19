تراند اليوم : ‏بالفيديو.. الفنانة اليمنية أروى : أنا كنت محجبة بس ما أرتحت فيه وتركته!

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة اليمنية " أروى " خلال لقاء إعلامي عن سبب خلعها للحجاب .

وقالت أروى : كنت لابسه الحجاب ولكن ما عرفت أرتاح فيه.

وتابعت: عندما كنت في كلية الهندسة دائما مشغولة بسبب كثرة مشاريع الكلية ومتطلباتها ، ووصلت لمرحلة ما أهتم بنفسي فقررت أن لا أكمل في الحجاب .

وواصلت : وكانت أمي تغسلي ثيابي وحجابي لأني وقتها كنت اتبهدلت في شكلي .

وأضافت: وقتها ما كنت قادرة أهتم بشكلي ولا يجب أن ترتدي الحجاب ويكون شكلك غير مرتب ، فلازم تكون دائما مرتب ونظيف . لافته إلى أن والدتها محجبة ولكن هناك الكثيرات في عائلتها غير محجبات .