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تراند اليوم : ‏بالفيديو.. الفنانة اليمنية أروى : أنا كنت محجبة بس ما أرتحت فيه وتركته!

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صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة اليمنية " أروى " خلال لقاء إعلامي عن سبب خلعها للحجاب .

وقالت أروى : كنت لابسه الحجاب ولكن ما عرفت أرتاح فيه.

وتابعت: عندما كنت في كلية الهندسة دائما مشغولة بسبب كثرة مشاريع الكلية ومتطلباتها ، ووصلت لمرحلة ما أهتم بنفسي فقررت أن لا أكمل في الحجاب .

وواصلت : وكانت أمي تغسلي ثيابي وحجابي لأني وقتها كنت اتبهدلت في شكلي .

وأضافت: وقتها ما كنت قادرة أهتم بشكلي ولا يجب أن ترتدي الحجاب ويكون شكلك غير مرتب ، فلازم تكون دائما مرتب ونظيف . لافته إلى أن والدتها محجبة ولكن هناك الكثيرات في عائلتها غير محجبات .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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