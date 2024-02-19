تراند اليوم : بالفيديو.. المعلمة "غادة الشهري" تعلق على حياة مشاهير السوشيال ميديا.. وتوجه نصيحة لـ "الفتيات" بشأن اختيار الزوج

صحيفة الخليج 365: دعت المعلمة غادة الشهري، الفتيات إلى عدم الانسياق وراء مشاهير السوشيال ميديا، واختيار الزوج المناسب الذي يحبهن ويوفر لهن حياة هادئة ومستقرة بدلا من التطلع لحياة الترف الشديد والشهرة.

حياة المشاهير وقالت خلال مقطع فيديو:"رأينا أشياء في السوشيال ميديا أبهرتنا، ورأينا حياة المشاهير جميلة والزوج والزوجة أغنياء وأشكالهم جميلة، والسفريات، وحتى أنا في هذا السن ودخلي فوق المتوسط أنبهرت".

جوانب جيدة وتابعت :"يابنات ما أقول المشاهير سيئين وقد يبرزون أشياء صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لكن السوشيال ميديا خيال يا بنات، يبرزون الشيء الجميل لديهم، وقد يبرزون شيء جيد غير موجود".

صفات الزوج وأضافت :" إذا جاء لك زوج يخاف على مشاعرك وأنت كل البنات في نظره ويساعدك على تكوين أسرة ويقف بجانبك ويكون سندك وأسرتك جميلة وهادئة وتعيشون في سلام ومستوى مادي جيد مستور خذيه".

وأكملت:" إذا جاء واحد بهذه الصفات فأنت فعلا غنية وسعيدة، أما هم خيال، على قد شهرتهم على قد ما يكون الألم لديهم أكبر وأوجع".