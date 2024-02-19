تراند اليوم : بالفيديو.. "الزعاق" يكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المتبقية قبل بداية شهر رمضان

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس " خالد الزعاق ، خلال مقطع فيديو بقناة " العربية" ، عن ارتفاع درجات الحرارة مع مرور الأيام المتبقية قبل بداية شهر رمضان.

وقال الزعاق: باقي أيام معدودة على شهر رمضان ، وهذه الأيام المتبقية ستبدأ ترتفع فيها درجات الحرارة تباعا مع مرور الأيام ، بمعنى أن شهر رمضان لهذه السنة في مجملة أجواؤه معتدلة .

وتابع: أن أيام شهر شعبان تسمى عند أهلنا الأولين الأيام العدة ، وهي الأيام التي يُستعد فيها لشهر رمضان بتبادل المنفعة بين طبقات المجتمع حاضرة وبادية وبحارة .

وواصل: الحاضرة يمدونهم بالتمر ، والبادية يمدونهم بالملبس والسمن والبحارة يمدونهم بالعطور والحلي من لؤلؤ والمرجان والعنبر ، لأن قدامهم حفلات القرقيعان وسفريات العيد .