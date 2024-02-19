شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح حالة الطقس خلال الأيام المتبقية قبل بداية شهر ‎رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية سبب ارتفاع درجات الحرارة مع مرور الأيام المتبقية قبل بداية شهر ‎رمضان.

وقال الزعاق أن الأيام المتبقية قبل شهر رمضان سوف ترتفع فيها درجات الحرارة تباعا مع مرور الأيام، وسوف تكون أيام شهر رمضان كلها معتدلة.

وأضاف الزعاق أن أيام شهر شعبان تسمى عند الناس القدماء بأيام العدة، لأنها الأيام التي يستعد فيها لشهر رمضان بتبادل المنفعة بين طبقات المجتمع من البدو والبحارة.