تراند اليوم : شاهد.. امرأة تفاجئ عاملتها المنزلية بردة فعلها بعدما طلبت منها خصم 100 ريال من راتبها لشراء لاب توب لابنتها

صحيفة الخليج 365: فاجأت امرأة عاملتها المنزلية بشراء جهاز لاب توب لتهديه لابنتها، بعدما طلبت منها خصم 100 ريال من راتبها لشراء الجهاز .

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، العاملة المنزلية وهي تقوم بفتح علبة، وتفاجأت بوجود لاب توب داخلها.

وسمع خلال الفيديو صوت صاحبة المنزل وهي تسأل العاملة إذا كانت تعرف ما يوجد داخل العلبة، وردت الأخيرة قائلة: " لاب توب"، فيما أشارت صاحبة المنزل إلى أن اللاب توب هدية لابنتها.

وأبان الفيديو العاملة وهي تبكي من الفرحة، وقدمت الشكر لصاحبة المنزل.

ولفتت صاحبة المنزل إلى أن العاملة طلبت منها أن تخصم 100 ريال من راتبها شهريا لتجميع مبلغ لشراء لاب توب لابنتها لتذاكر عليه دروسها، فقررت شراء اللاب توب ومنحه هدية للعاملة لتعطيه لابنتها.