تراند اليوم : بالفيديو.. كاتب كويتي ينتقد بث دعاء السفر في الطائرات: تكنولوجيا متقدمة ولكن أفكار متخلفة جدا.. وكاتبة ترد عليه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو خلافا بين الكاتب الكويتي الدكتور محمد الرميحي، والكاتبة سعدية مفرح، بسبب دعاء السفر الذي تبثه الخطوط الجوية الكويتية.

دعاء السفر وقال الرميحي :"أصبحت الأفكار تؤثر في أذواق الناس، وعندما أركب طائرات الخطوط الكويتية، أسمع دعاء " أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر"، يعني يخوفك قبل ما تركب الطائرة، فهذه تكنولوجيا متقدمة ولكن أفكار متخلفة جدا". مشيرا إلى أنه طلب عدم إذاعة الدعاء، ولكن طلبه قوبل بالرفض بسبب أن مجلس الأمة يوجد به لجنة تثبيت الثوابت.

اعتراض وردت سعدية قائلة:" أسجل اعتراضي على ما قاله الدكتور محمد الرميحي، وربط دعاء السفر بمجلس الأمة".

وأضافت:" دعاء السفر من الأثر النبوي، والغريب أن الدعاء يخوفك قبل الطيران، وما يخوفك التعليمات اللي تقول شو نسوي إذا سقطت الطائرة" ٠

واختتمت :"أحنا مسلمين وثقافة ذات مرجعية إسلامية وسنقول الدعاء حتى في الطيران الذي لا يبث هذا الدعاء".