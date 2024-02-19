تراند اليوم : صديقه المقرب: السنوار ندم على عملية طوفان الأقصى ولم يتوقع تعقيد الأمور في غزة إلى هذا الحد من الخطورة

صحيفة الخليج 365: نشرت سكاي نيوز مقطع فيديو، كشف خلاله أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار لم يتوقع أن تؤدي عملية طوفان الأقصى إلى تعقيد الأمور إلى هذا الحد من الخطورة، الأمر الذي أعطى إسرائيل كل الأسباب والأعذار لخرق جميع القواعد، وفق لما صرح به أحد أصدقاء زعيم حماس في غزة"

عملية طوفان الأقصى وذكر التقرير، أنه في السابع من أكتوبر وفي عملية مباغتة أسفرت عن مقتل 1300 شخص واحتجازه أكثر من 240 آخرين، جاء الرد الإسرائيلي مدمرا أدى إلى بحر من الدماء والركام ولم تتوقف إسرائيل عن قصف غزة ونتج عن ضربات من البر والبحر والجو مقتل نحو 29 ألفا و70 ألف جريح آخرين، وبات على سكان غزة المكابدة الجماعية من أجل البقاء على قيد الحياة ولم يعد في القطاع مكانا أمنا.

المواجهات حاليا وتابع التقرير، تبقى المواجهات حاليا أشد تعقيدا مما أعتقد قادة حماس عندما شنوا هجومهم، وهذا ما كشف عنه عصمت منصور صديق زعيم حركة حماس يحيى السنوار.