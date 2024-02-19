تراند اليوم : لسبب غريب.. حركة طالبان المتشددة تعلن حظر تصوير "الكائنات الحية"!

صحيفة الخليج 365_وكالات: أمرت السلطات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، يوم الأحد،، مسؤوليها بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو "للكائنات الحية".

وفي رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجهت وزارة الداخلية في الولاية المسؤولين بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة في المقابل إن تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها.

الجدير بالذكر حظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.