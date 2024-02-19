شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة رصد القط الرملي في محمية الوعول .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الأحد، عن رصد القط الرملي في محمية الوعول. وقال مركز الحياة الفطرية: “القط الرملي أيقونة أخرى للحياة الفطرية تُرصد لأول مرة في محمية الوعول”. وأضاف: “ظهور يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية”. ويعرف القط الرملي، باسم “هِر الرمال”، وهو حيوان فريد يتميز بحجمه الصغير وشعره الكثيف ولونه الفاتح. ويتواجد القط الرملي في المناطق الصحراوية الرملية والحجرية في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية ووسط وجنوب آسيا.