تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يكشف عن خلطة بوتوكس طبيعية للبشرة للتخلص من التجاعيد والرؤوس السوداء

صحيفة الخليج 365: كشف المختص المصري الدكتور محمود، عن ماسك طبيعي للتخلص من التجاعيد وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء.

وقال المختص في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك": ماسك القهوة والليمون يعتبر بوتوكس طبيعي للبشرة للتخلص من التجاعيد وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء.

وأضاف: ضع بيضة كاملة في طبق صغير وملعقتين قهوة ونصف ليمونة وتخلط المكونات جيداً حتى الوصول إلى قوام سميك.

وتابع: ضعي الماسك على وجهك لمدة 10 دقائق قبل النوم وبعدها اشطفي وجهك بماء دافيء، معلقاً:"هتلاقي بشرتك كلها نضارة وأنعم من بشرة الأطفال".