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تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يكشف عن خلطة بوتوكس طبيعية للبشرة للتخلص من التجاعيد والرؤوس السوداء

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صحيفة الخليج 365: كشف المختص المصري الدكتور محمود، عن ماسك طبيعي للتخلص من التجاعيد وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء.

وقال المختص في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك": ماسك القهوة والليمون يعتبر بوتوكس طبيعي للبشرة للتخلص من التجاعيد وآثار حب الشباب والرؤوس السوداء.

وأضاف: ضع بيضة كاملة في طبق صغير وملعقتين قهوة ونصف ليمونة وتخلط المكونات جيداً حتى الوصول إلى قوام سميك.

وتابع: ضعي الماسك على وجهك لمدة 10 دقائق قبل النوم وبعدها اشطفي وجهك بماء دافيء، معلقاً:"هتلاقي بشرتك كلها نضارة وأنعم من بشرة الأطفال".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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