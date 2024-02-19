تراند اليوم : ظلت عامين تجمع في مبلغه.. شاهد: قصة احتراق مشروع مواطنة "الفود ترك" قبل 10 أيام من افتتاحه في جازان

صحيفة الخليج 365: وثق الناشط الاجتماعي على التيك توك "عبد الله السحاري" قصة مواطنة احترق مشروعها الصغير "الفود ترك" قبل افتتاحه في جازان.

وظهر الفيديو احتراق معدات المشروع بشكل كامل وأصبح كوم رماد بعدما كافحت سنتين من أجل افتتاحه.

وقال السحاري إن حلم "ندا" أصبح رماد، بعدما حدث انفجار فاحترقت العربة بشكل كامل وكل شيء تبخر.

من جهتها قالت "ندا" إن هذا المشروع كان حلم أسرة كاملة وتبخر، مشيرة إلى أنها كانت تنوي افتتاحه لكن كل الأغراض والمعدات احترقت.

وأوضحت أنها كانت تعمل لمدة عامين في مجال التوصيل "مشاوير ومدارس" من أجل جمع مبلغ وافتتاح هذا المشروع.

وأضافت كنت استخسر في نفسي الشيء البسيط لتجميع المبلغ وجمعت 60 ألف وقبل افتتاحه احترق بشكل كامل.