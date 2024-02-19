تراند اليوم : مالك فيلا تحت الإنشاء: هل هذا الإجراء منطقي يا أمانة جدة؟

صحيفة الخليج 365 : تفاجأ مالك فيلا تحت الإنشاء برسالة على هاتفه من أمانة جدة بفرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال بسبب مخالفة لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئا.

ويقول المواطن لصحيفة الخليج 365، إنه مالك فيلا تحت الإنشاء في شمال جدة وكلف مكتب هندسي و مقاول ليتولى مسؤولية البناء بشكل كامل.

وأضاف المواطن أنه تفاجأ على هاتفه بإشعار غرامة مخالفة 3000 آلاف ريال من أمانة جدة ، وعند الاستفسار من المكتب الهندسي المشرف على بناء الفيلا ، أخبره بأن موظف البلدية جاء الموقع قبل أسبوع وسأل عن تصريح البناء فأطلعه عليه محفوظا في جواله ،وعند استفسار الموظف عن سبب عدم وضعه على واجهة المبنى، رد المهندس المشرف بأنه كان ملصقا ولكن سقط بسبب عوامل الجو ، فيما تفاجأ المواطن بعد ذلك بإشعار غرامة مالية 3 آلاف ريال.

وطالب المواطن، بتحميل هذه المخالفة للمقاول أو المكتب الهندسي المسؤولين عن المبنى المشرفين عليه، وليس على المالك الذي قد يجهل تعليمات الأمانة والبلدية، كما ناشد المواطن عبر "الخليج 365" أمانة جدة بإعادة النظر في رصد المخالفات.