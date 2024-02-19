تراند اليوم : شاهد.. بلال الشمري يهدي زوجته البريطانية سيارة "جي كلاس" ويكشف قصتها معه

صحيفة الخليج 365: كشف مشهور التواصل الاجتماعي بلال الشمري، قصة إهداء زوجته البريطانية سيارة الجي كلاس.

وظهر الشمري في مقطع فيديو مع زوجته ويقول: أي زوجين في الحياة إذا تعاونوا وصاروا فريق واحد سيصلون.

وأضاف أنه كان مديونا وخسر كل شيء، وزوجته وقفت معه وعملا في مجال الطبخ وبيعه بعدها سلكا طريق السوشيال ميديا فكان أقل شيء إهدائها جي كلاس.

وأوضح أنه رغم مروره بظروف مالية صعبة وأزمات كانت زوجته تقف معه بشكل مستمر وتشجعه حتى تخطى أزمته.

وفي نهاية الفيديو ظهر لحظة إهداء الشمري سيارة لزوجته التي بدت غير مصدقة من شدة الفرحة، وعبرت عن حبها له.