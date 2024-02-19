اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. بلال الشمري يهدي زوجته البريطانية سيارة "جي كلاس" ويكشف قصتها معه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_20240219_092012

صحيفة الخليج 365: كشف مشهور التواصل الاجتماعي بلال الشمري، قصة إهداء زوجته البريطانية سيارة الجي كلاس.

وظهر الشمري في مقطع فيديو مع زوجته ويقول: أي زوجين في الحياة إذا تعاونوا وصاروا فريق واحد سيصلون.

وأضاف أنه كان مديونا وخسر كل شيء، وزوجته وقفت معه وعملا في مجال الطبخ وبيعه بعدها سلكا طريق السوشيال ميديا فكان أقل شيء إهدائها جي كلاس.

وأوضح أنه رغم مروره بظروف مالية صعبة وأزمات كانت زوجته تقف معه بشكل مستمر وتشجعه حتى تخطى أزمته.

وفي نهاية الفيديو ظهر لحظة إهداء الشمري سيارة لزوجته التي بدت غير مصدقة من شدة الفرحة، وعبرت عن حبها له.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا