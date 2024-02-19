شعبان الأكثر لزيارة الروضة

التصاريح حسب الأشهر «ذكور وإناث»
- محرم
183.575
150.603
- صفر
220.737
151.460
- ربيع الاول
209.131
142.009
- ربيع الثاني
232.491
159.530
- جماد أول
271.533
193.300
- جماد ثاني
272.433
205.941
- رجب
278.617
208.349
- شعبان
287.185
202.056
- رمضان
189.625
154.517
- شوال
237.673
153.603
- ذو القعدة
133.966
114.193
- ذو الحجة
110.866
114.616
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