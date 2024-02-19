شعبان الأكثر لزيارة الروضة

احتل شهر شعبان العام الماضي أكثر الشهور إصدارا لتصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، بـ 287.185 تصريحا للذكور و202.056 للإناث، فيما أوضحت شؤون المسجد النبوي أن الزيارة للرجال تنقسم لفترتين الأولى من 11 صباحا إلى صلاة العشاء، والثانية من 12ونصف صباحا إلى صلاة الفجر، أما زيارة النساء الفترة الأولى من بعد صلاة الفجر إلى 11 صباحا، والثانية من بعد العشاء إلى 12 منتصف الليل. وتصدر الذكور تصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، إذ بلغ إجمالي عدد التصاريح خلال عام 2023 نحو 2.627.832 زائر، بينما سجل إجمالي عدد تصاريح الإناث 1.950.177 زائرة. التصاريح حسب الأشهر «ذكور وإناث» - محرم 183.575 150.603 - صفر 220.737 151.460 - ربيع الاول 209.131 142.009 - ربيع الثاني 232.491 159.530 - جماد أول 271.533 193.300 - جماد ثاني 272.433 205.941 - رجب 278.617 208.349 - شعبان 287.185 202.056 - رمضان 189.625 154.517 - شوال 237.673 153.603 - ذو القعدة 133.966 114.193 - ذو الحجة 110.866 114.616



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