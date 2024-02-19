بالصور: رصد القط الرملي لأول مرة في محمية الوعول

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن رصد القط الرملي لأول مرة في محمية الوعول.

ويُعدّ القط الرملي أيقونة للحياة الفطرية، وظهوره في محمية الوعول يُترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية.

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