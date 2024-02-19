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تراند اليوم : بالفيديو.. قصة مواطن متقاعد يرتدي أكبر عباءة من النحل لهذا السبب

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صحيفة الخليج 365: روى زهير فطاني متقاعد سعودي قصة قضاء معظم وقته مع النحل والسعي للدخول لموسوعة غينيس بأكبر عباءة من النحل.

وقال خلال لقاء مع قناة العربية: " أنا أول نحال عربي يجمع النحل لمحاولات كسر رقم قياسي في موسوعة غينيس بارتداء أثقل عباءة من النحل".

وتابع: " أنا عضو مجلس إدارة جمعية النحالين بمكة المكرمة وكنت أعمل بأرامكو لمدة 35 عاما وتقاعدت قبل 3 سنوات، وأمارس هواية تربية النحل وكنت أتعلم ولازالت أتعلم عن منتجات النحل".

وأشار إلى أنه يوجد لديه منحل في جدة يعتبر نموذجي ويزوره جروبات سياحية وعوائل ومدارس ويتعلمون كيفية استخدام منتجات العسل في الاستشفاء والغذاء.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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