"فتش عن "الفقع".. ضبط 17 مواطنًا لدخولهم محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 12:40 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول المناطق المحمية دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك، بحوزتهم نبات الكمأ (الفقع). وتم تسليم المضبوطات للجهة المختصة. وحذرت القوات من عدم دخول المحميات الملكية والطبيعية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، مؤكدةً أن عقوبة دخول المحميات دون تصريح غرامة (5000) ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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