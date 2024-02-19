انت الان تتابع على مستوى 10 مناطق ومدن.. "إنفاذ" يشرف على 54 مزادًا لبيع أكثر من 500 عقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 12:59 مساءً

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 54 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 522 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 10 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 19 - 29 فبراير 2024م. وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 19 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 227 فرصة عقارية متنوعة، و5 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 37 عقارًا، و13 مزادًا لعرض 115 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و27 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 4 مزادات علنية، و28 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف يعرض فيه 19 عقارًا، إضافةً إلى 3 مزادات لعرض 21 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادين بمنطقة حائل لعرض 18 عقارًا، و4 مزادات بعسير يعرض من خلاله 24 فرصة عقارية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض 6 عقارات نوعية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات. يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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