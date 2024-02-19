تراند اليوم : "مافيا عقارات".. تفاصيل جديدة عن سحب تركيا جنسية مرشد الإخوان والكشف عن أبرز المعلومات عنه وعلاقته بصهر "عادل إمام"

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن قرار تركيا سحب الجنسية من محمود حسين، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان.

سحب الجنسية

وقالت مصادر " أن واقعة سحب الجنسية من محمود حسين تقع ضمن أكثر من 46 قضية سحب جنسية أخرى لعناصر من الإخوان وغيرهم، بسبب "مافيا للتلاعب في العقارات"، وتسعى السلطات التركية لحصر وضبط عناصر هذه المافيا التي تضم مصريين وسوريين وروساً. حسب العربية.نت.

الجنسية العقارية

وأوضحت المصادر إن مرشد الإخوان حصل على ما يسمى بـ"الجنسية العقارية"، والتي تنص على إمكانية الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار وبمبلغ معين، ويظل مملوكاً لطالب الجنسية لعدد من السنوات لا يقل عن 3 سنوات، مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية، مشيرةً إلى أن حسين باع العقار لمواطن أجنبي وحصل المواطن الأجنبي الذي اشترى العقار على الجنسية بنفس العقار المدون به بيانات محمود حسين، مرشد الإخوان والمسجل باسمه بإدارة الهجرة.

أبرز المعلومات

يبلغ محمود حسين من العمر 77 عاما، حيث ولد في 16 يوليو من العام 1947 بمدينة يافا في فلسطين لأب مصري وأم فلسطينية، وعاش في طفولته بمدينة رفح، كما حصل على الثانوية العامة في مدينة بئر سبع الفلسطينية.

ووالد محمود حسين، هو الشيخ حسين المصري أحد قيادات الإخوان المسلمين التاريخية في فلسطين ومن المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، قبل أن يعلن عنها سابقا باسم حماس. حسب منصات جماعة الإخوان.

شغل محمود حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين خلفا للدكتور محمود عزت عام 2010.

تم تكليفه من المرشد العام للجماعة بالسفر للخارج قبل ثورة يونيو من العام 2013، لإدارة شؤون الجماعة بالخارج وتحسباً لأي طارئ.

في العام 1995، وفي عهد الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إحياء جماعة محظورة واعتُقلَ في أغسطس 2007.

علاقته بصهر عادل إمام

في ذلك العام وهو 2007 وجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية لمحمود حسين وعصام العريان، العمل على قلب نظام الحكم وإثارة القلاقل داخل البلاد وقيادة جماعة محظورة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على حسين والعريان يوم الجمعة 17 اغسطس 2007، داخل منزل المهندس نبيل مقبل صهر الفنان الكوميدي عادل إمام في محافظة الجيزة.