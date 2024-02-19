تراند اليوم : أول رد من قطر على نتنياهو بعدما طالب الدوحة بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن

صحيفة الخليج 365 - وكالات: انتقدت قطر، الإثنين، تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبها بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: "التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب.

وتابع: "قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن إطلاق سراح الرهائن في غزة يمكن أن يتم من خلال "عمل عسكري قوي" و"مفاوضات صارمة للغاية.

وأضاف، حسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست": "قطر يمكنها الضغط على حماس كما لا يستطيع أي شخص آخر".