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تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق لأرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد وفاته: "بوتين قتل زوجي في السجن"

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صحيفة الخليج 365: اتهمت أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتل زوجها، قائلة: "لقد قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

وقالت في مقطع فيديو: "قبل ثلاثة أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني، قتل بوتين والد أطفالي".

وأشارت إلى أن زوجها نافالني كان يتعرض خلال سجنه لسوء المعاملة، وعُزل عن العالم لكنه لم يوقف نضاله.

وأضافت: "عجزوا عن تحطيم زوجي لذا قتله بوتين"، مؤكدة أنها ستكشف عن هوية منفذ الجريمة تحت أي ظرف.

وأكملت: "سأواصل عمل نافالني، من أجل بلادنا، أدعوكم جميعا إلى الوقوف بجانبي، ليس مخجلا أن نفعل القليل، بل من المخزي ألا نفعل شيئا، وأن ندع أنفسنا نخاف".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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