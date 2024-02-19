شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بلجيكي عن الثوب والشماغ : أحب ارتدائهما في كل مكان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى مقيم بلجيكي إعجابه الشديد بالثوب والشماغ ، وذلك أثناء احتفاله بيوم التأسيس .

وعبر البلجيكي والذي يُدعى سيدرك عن حبه للثوب ، قائلاً : “أحب ارتداء الثوب والشماغ السعودي في كل مكان ، لأنه راقي ومريح في نفس الوقت”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو ، وكانت من أبرز هذه التعليقات : ” الأجانب باللبس الوطني يخبلون ، لازم ينتشر اللبس ذا عندهم ” ، وقال آخر : ” ضابط عليه ولايق ” .

ويُذكر أن سيدرك يشارك حياته في المملكة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يشارك إيجابيات العيش في المملكة وكيف أن المواطنين يعيشون في أمن وأمان .