شكرا لقرائتكم خبر عن بذور هذه الفاكهة اليمنية معجزة لم يخبركم بها أحد من قبل .. تحفز إفراز الأنسولين وتنظم مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بذور هذه الفاكهة اليمنية معجزة لم يخبركم بها أحد من قبل .. تحفز إفراز الأنسولين وتنظم مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها

فوائد بذور العنب كثيرة ومن المعروف أن العنب فاكهة صيفية واسعة الانتشار، لذيذة الطعم، تنمو حباتها على شكل عناقيد، يتم قطافها في شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس. يختلف لون ثمار العنب باختلاف أصنافه، وتتراوح ألوانه بين الأسود، البنفسجي، الأزرق، الأخضر والأخضر المائل إلى الأبيض.

بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة، هذا يجعلها فعالة في تنظيم ضغط الدم والحد من ارتفاعه في الدول العربية، تبدأ فوائد واستخدامات شجرة العنب منذ ظهور أوراقها، إذ يجري قطفها لصنع أطباق لذيذة منها. ثم يأتي موسم قطاف العنب لتناول ثماره، أو صنع مختلف الأطباق منه مثل دبس العنب والملبن، وهي من وسائل حفظ العنب لمواسم لاحقة.

ولكن الجزء المتبقي من العنب، يبدو أنه لا يقل أهمية عن كل ما سبق؛ فهناك فوائد بذور العنب وهي جمة يمكن الحصول عليها أيضًا، إذ أنها غنية بشكل كبير بمضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالأحماض الأمينية مثل حمض الأولييك، حمض اللينولييك، حمض البالميتيك، إلى جانب فيتامينات C وE، والفينولات والستيرويدات.

ما هي فوائد بذور العنب؟

1- تنظيم ضغط الدم بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة، هذا يجعلها فعالة في تنظيم ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

2- تنظيم سكر الدم إن أكثر ما يشكل خطرًا حقيقيًا على مرضى السكري هو التذبذب في قراءات سكر الدم، وارتفاعها وانخفاضها المفاجئ.

والسكري مرض مزمن غير قابل للعلاج، لكن الهدف من تناول الأدوية عند مرضى السكري هو حمايتهم من تذبذب مستويات السكر في الدم وتنظيم قراءات السكر، لمحاكاة الحالة الطبيعية قدر الإمكان، وتجنب المضاعفات الخطيرة في الكلى والأعصاب والعيون، الناتجة عن عدم التحكم في سكر الدم.

بذور العنب لها هذه الفائدة التنظيمية العظيمة التي تحمي مرضى السكري من أن ينتهي بهم المطاف مصابين بالمضاعفات الخطيرة.

3- غنية بمضادات الأكسدة مستخلصات بذور العنب تعتبر مصدرًا غنيًا جدًا بمضادات الأكسدة، ومعظم فوائدها راجعة لهذا السبب. نحتاج جميعًا حتى لو اتبعنا نظامًا حياتيًا وغذائيًا صحيًا إلى تناول المزيد والمزيد من مضادات الأكسدة. نحن نحصل على الجذور الحرة من جميع المصادر التي تحيط بنا وبكميات أكبر من قدرة جسمنا على إدارتها.

من فوائد بذور العنب علاج البواسير الشرجية، لا سيما تلك الناتجة عن الإمساك المستمر، كما أنها فعالة في علاج آلام المفاصل

4- علاج لأمراض أخرى من فوائد بذور العنب علاج البواسير الشرجية، لا سيما تلك الناتجة عن الإمساك المستمر، كما أنها فعالة في علاج آلام المفاصل. تتوافر في الأسواق مستخلصات بذور العنب، ويتم الحصول عليها عن طريق تجفيف بذور العنب الأحمر الذي يصنع منه النبيذ، ثم طحنها.

مستخلصات بذور العنب آمنة إجمالًا، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية اتجاه العنب يجب ألا يتناولونها. مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم عليهم أن يستشيروا الطبيب قبل أن يتناولوا مستخلصات بذور العنب.