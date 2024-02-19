تراند اليوم : "سهرة حمراء وأقراص مخدرة".. الداخلية المصرية تكشف ملابسات مقتل اللواء اليمني" العبيدي" داخل شقته بالجيزة

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، عن الملابسات الكاملة لمقتل، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي، في منزله بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

هوية المتهمين

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة، التي تم الإبلاغ عنها، الأحد، وهم سيدتان ورجلان،

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن "المتهم الأول، رمضان محمد بليدي علي، والبالغ 29 عاما، ويعمل سائق ومقيم بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وسبق اتهامه بالعديد من القضايا أبرزها (القتل، حمل سلاح بدون ترخيص، السرقة، الإتلاف العمد)".

والمتهم الثاني هو "عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته (عبده عسلية)، والبالغ 19 عاما، ويعمل خراط، ومقيم بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة".

والمتهمة الثالثة هي "إسراء صابر محمد عطية، وشهرتها دينا، وعمرها 22 سنة، وتعمل ربة منزل ومقيمة بمنطقة منشأة ناصر بالعاصمة القاهرة".

والمتهمة الرابعة هي "سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم، وشهرتها منة، وعمرها 17 سنة، وتعمل كربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة"

وأكدت وزارة الداخلية أنه "تم ضبط المتهمين، عقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث، وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين".

التعدي على المجني عليه وقد استغلوا استضافة القتيل لهم بمنزله، مساء يوم الجمعة، وقاما بدس "أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره".

وتمكين الأخرين من الدخول لمسكن العبيدي، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وفق البيان.

وأوضحت الداخلية أن المتهمين استولوا على "مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية للقتيل، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".

ضبط جميع المسروقات

وأكدت الداخلية المصرية "ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين".

وضبطت الداخلية المصرية أيضا، "أية رضا محمود، وعمرها 23 سنة، وتعمل ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، لإخفائها جزء من المسروقات.

وتم الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وفق الداخلية المصرية.