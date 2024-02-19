تراند اليوم : السنوار بـ" قبضة الجيش الإسرائيلي".. ما حقيقة الصورة المتداولة؟

صحيفة الخليج 365: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، صورة يزعم ناشروها، أنها تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي لزعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، لكن صحف إسرائيلية بينها "معاريف" قالت أن هذا غير صحيح.

ويحيى السنوار، هو قائد الحركة في غزة، ووصفه الجيش الإسرائيلي، بأنه "رجل ميت يمشي"، قاصدا الهدف المتعلق بقتله، وتؤكد إسرائيل أنه "مهندس هجوم 7 أكتوبر".

الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع توثق لحظة اعتقال جنود بالجيش الإسرائيلي لشخص يشبه زعيم حماس، عكس التعليقات التي ادعت أنها للحظة القبض على السنوار، وفق ما نقلته قناة "الحرة" عن صحف إسرائيلية.

وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن انتشار الصورة والشائعات المرافقة لها في التعليقات، يأتي مع تصريح صادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، بأن "حماس تبحث عن بديل للسنوار".

وأكد معلقون فلسطينيون على منصة "أكس" أن الرجل الظاهر في الصورة، اسمه "ح.م"، جرى اعتقاله من طرف القوات الإسرائيلية، من منزله.