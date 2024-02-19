تراند اليوم : إلزام المحامين بارتداء "البشت" عند دخول المحاكم وجلسات المرافعة

صحيفة الخليج 365: أكد المحامي، فايز العنزي، الإثنين، إصدار تعميم يقتضي بـ"الزام المحامين بارتداء البشت عند دخول المحاكم وجلسات المرافعة".

وعبر حسابه بمنصة "أكس"، نشر العنزي صورة من التعميم والموجهة لكل وزارة ومصلحة حكومية.

ويلزم التعميم بارتداء المشلح "البشت" أثناء الدخول لمقرات العمل والخروج منها، وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية، للفئات التالية:

أ- الوزراء، ومن في رتبة وزير، والمرتبة الممتازة، ومساعدو الوزراء، ووكلاء الوزارات، ومن يشغل المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها، ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم.

ب- أمراء المناطق ونوابهم، ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، والوكلاء.

ويؤكد التعميم على أعضاء مجلس الشورى بالالتزام بارتداء المشلح "البشت" أثناء الدخول والخروج، وأثناء جلسات المجلس.

كما يؤكد على القضاة بالالتزام بارتداء المشلح "البشت" أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء جلسات المحاكمة.

وشمل التعميم بارتداء المشلح "البشت" المدعين من النيابة العامة، ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والمحامين، وذلك أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء الترافع.

كما أكد التعميم على النساء، من الفئات السابقة المشار إليها بـ"الالتزام بالزي النسائي الرسمي".

وشدد التعميم على قيام كل جهة بمتابعة التزام منسوبيها بذلك، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين.

وتتولى وزارة الإعلام، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد – كل فيما يخصه- متابعة تنفيذ التعميم والرفع عن أي تقصير لاتخاذ ما يلزم.