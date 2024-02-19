شكرا لمتابعة خبر عن أميرة الطويل في أحدث ظهور لها من حفلة طفلها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لفتت سيدة الأعمال أميرة الطويل الأنظار في أحدث ظهور لها من حفلة طفلها، بالمدرسة التابع لها، وذلك بعد أزمة إفلاس زوجها الأخيرة.

وجاءت الطويل في المقطع بملابس رياضية مريحة، تشكر فيها المدرسة على إقامة هذا الحفل، والذي بدوره استطاع تقريب الأهالي من أطفالهم، في جو يسوده الألفة والحب.

وتعرضت أسرة الطويل لأزمة مالية كبيرة، بعد أن أعلن زوجها خليفة المهيري إفلاس شركته في لندن، وتراكم الديون عليه.