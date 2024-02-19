تبوك.. ضبط مستودع يدار بطريقة مخالفة للأنظمة ومصادرة 1600 كجم من البصل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 4:42 مساءً

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، مستودعاً يُدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية، حيث يقوم فيه بعض العمالة بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين. وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك المهندس مساعد الشريف أنه جرى مصادرة ما يقارب (1600) كيلوجرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد، في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة. وأفاد الشريف أنه جرى مصادرة (287) كرتوناً من الخضار المخزنة في ظروف غير مناسبة، مما يشير إلى تعرضها لسوء الحفظ والتخزين، موضحاً أن المستودع كان يعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

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