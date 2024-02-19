إلزام المحامين والقضاة بارتداء البشت في المحاكم والمناسبات الرسمية

صدر تعميم جديد يلزم المحامين والقضاة بارتداء “البشت” أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء الترافع. كما يشمل التعميم فئات أخرى مثل الوزراء، وأمراء المناطق، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس الشورى، والمدعين من النيابة العامة، ومنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. يتوجب على النساء من الفئات المذكورة الالتزام بالزي النسائي الرسمي. وتتولى وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد متابعة تنفيذ التعميم واتخاذ اللازم بشأن المخالفين.

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