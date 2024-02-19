تراند اليوم : بالفيديو.. مختص في الموارد البشرية : إجازة يوم التأسيس إجازة مدفوعة الأجر.. ويوم 22 رمضان هو آخر عمل قبل إجازة عيد الفطر

صحيفة الخليج 365: أوضح المتخصص في الموارد البشرية رضوان الجلواح، موعد آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر بالنسبة للقطاع الخاص، والقطاع الحكومي.

إجازة يوم التأسيس

وقال خلال لقاء له مع قناة "الإخبارية" : إن إجازة يوم التأسيس تكون يوم 22 فبراير وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل من يعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص". مشيرا إلى أن القطاعات التي تتطلب التواجد فيها مثل المرور والشرطة وغيرها، يحسب يوم الإجازة عمل إضافي، ويعوض بمقابل مادي وتحسب الساعة ب "ساعة ونصف".

إجازة عيد الفطر

وحول إجازة عيد الفطر القادم بالنسبة للقطاع الحكومي. قال:" يوم 22 رمضان هو آخر عمل قبل إجازة عيد الفطر لمن هم على نظام الخدمة المدنية".