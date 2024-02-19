تراند اليوم : شاهد.. لحظة قصف إسرائيل لـ "مخازن أسلحة" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

صحيفة الخليج 365 - وكالات: استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة الغازية وخلف منشآت الزهراني بجنوب لبنان والتي تبعد نحو 60 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجمات على مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية ردا على هجوم طبريا.

وذكر مصدر أمني لبناني أن 8 إصابات سقطوا جراء الغارتين الإسرائيليتين في بلدة الغازية جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين بأن الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان استهدفت سيارة.

وقالت الوكالة الرسمية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف ببلدة الغازية، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور، فيما طالت غارات إسرائيلية أخرى بلدة الزهراني.

وذكر الإعلام المحلي أن إحدى الغارتين استهدفت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية، ما أدى الى اندلاع حريق ضخم وتصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.