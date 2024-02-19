مؤتمر دولي لمناقشة هندسة المدن الذكية والتخطيط العمراني المستدام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجالات هندسة المدن الذكية والتخطيط العمراني المستدام، رعى نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، مساء أمس، حفل افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للاستدامة (التطوير والابتكار) الذي تنظمه جامعة الأمير سلطان.

وكان في استقباله لدى وصوله الجامعة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد اليماني، ثم عزف السلام الملكي، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة، كلمة رحب فيها بنائب أمير منطقة الرياض، مثمنا رعايته للمؤتمر، وافتتاح المعرض المصاحب له.

وأكد الدكتور أحمد اليماني، أنه في إطار المشاركة الفاعلةِ في تحقيق رؤية المملكة 2030، والهدف الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأصعدة، بادرت كلية الهندسة بتنظيم هذا المؤتمر العالميِ الثاني ليسلط الأضواء على الاستدامة ويستضيف كوكبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات الدولية والمنظمات العالمية والعديد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من الجهات الحكومية والشركات السعودية المكلفة بتنفيذ المشروعات الطموحة للرؤية المستدامة، وعرض النتائج الفريدة لتجربة المملكة.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لإبراز الإنجازات الفعلية المحققة على أرض الواقع في مختلف المحاور التنموية بالمملكة، ومناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجالات الهندسة المتعددة مثل النظمِ الصناعية المستدامة، تقنيات ومواد البناء المستدامة، الفرص والتحديات في مجال البيئة والطاقة المتجددة والمستدامة.

وشاهد نائب أمير الرياض والحضور عرضا مرئيا حول الاستدامة وفعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له.

عقب ذلك كرم رعاة المؤتمر، ثم تجول في المعرض المصاحب للمؤتمر.

المؤتمر يناقش: