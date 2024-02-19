دورة «الامتياز 11» تجهز طلاب الطب لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة القصيم، ممثلة في كلية الطب أمس الأول، دورة «الامتياز 11 لطلاب الطب بالمملكة»، والتي استمرت على مدى يومين، بمشاركة 23 متحدثا قدموا 10 محاضرات نوعية، و16 ورشة عمل، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، استفاد منها 650 طالبا وطالبة حضوريا، وأكثر من 2900 مستفيد (عن بُعد). وتناولت الدورة عددا من المحاور وورش العمل، التي هدفت إلى تجهيز طلاب كليات الطب لبيئة سوق العمل، وتعريفهم بالتخصصات المتاحة ومساعدتهم في اختيار التخصص الطبي، وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة لدخول بيئة العمل الصحية، وتعريفهم بالمتطلبات الحديثة لهيئة التخصصات الصحية، ليكون طبيبا مسؤولا يتصف بأعلى سمات المهنية، ويقوم بخدمة المرضى ورعايتهم.

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