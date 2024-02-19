صندوق النفقة يسلم 57 مليون ريال للمستفيدين

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وأوضحت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي 114 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأتاح الصندوق خدماته للمستفيدين عبر موقع الكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الالكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الالكتروني شكلا ومضمونا ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
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