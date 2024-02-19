مؤتمر طلابي للأبحاث الطبية بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس الأول، المؤتمر الطلابي للأبحاث الطبية، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أمين نعمان، وذلك بقاعة المستشفى الجامعي الرئيسة. وصاحب فعاليات المؤتمر، إقامة معرض تضمن مجموعة من ملصقات الأبحاث والعروض المرئية والمناقشات العلمية التي قدمها أطباء وطلاب وطالبات من كلية الطب بالجامعة. وأوضحت وكيلة كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة فاطمة كامل، أن المؤتمر يهدف إلى توفير فرص تعليمية وتفاعلية تسمح لطلاب كلية الطب لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا بتبادل المعرفة الصحية واستعراض الابتكارات البحثية وتطوير مهارات التواصل العلمي، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في مجال الرعاية الصحية وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في حل المشكلات الصحية وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم.

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