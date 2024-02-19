برامج داعمة لتنمية الرفاهية الأكاديمية لطلاب الجامعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لجنة تعزيز الصحة النفسية بجامعة نجران 4 أساليب وطرق لتنمية الرفاهية الأكاديمية لدى طلابها، من خلال توفير برامج دعم تتضمن دورات توجيهية وورش عمل وجلسات استشارية وإرشادية. وأشارت اللجنة إلى أن الرفاهية الأكاديمية تسعى لتحسين جودة الحياة الاكاديمية والمهنية للطلاب وتحقيقها يعنى بتقدم البيئة التعليمية والمهنية التي بدورها تعزز النمو الشخصي والمهني للطلاب. وأضافت أن أبعاد الرفاهية الأكاديمية تتمثل في الرضا الأكاديمي، وهو شعور الطالب بالرضا ورغبته في الاندماج في الأنشطة الأكاديمية ومواجهة الصعوبات التي تقابله، والعلاقات الإيجابية مع الآخرين، وهو شعور الطالب بالاندماج مع الآخرين والتوجه الإيجابي نحو التعاون معهم، وإنشاء علاقات جيدة تتسم بالاحترام، والفاعلية الأكاديمية والتي تشير إلى اعتقاد الطالب في قدرته على أداء المهام الأكاديمية وتحقيق أهدافه الخاصة بمجال دراسته، إضافة إلى الاستقلالية، وتشير إلى قدرة الفرد على تقويم ذاته وإصدار الحكم نحوها، ووجود هدف تعليمي يسعى إلى تحقيقه. طرق تنمية الرفاهية الأكاديمية: توفير برامج دعم تتضمن دورات توجيهية وورش عمل وجلسات استشارية وإرشادية.

تعزيز الثقافة البحثية بتشجيع الطلاب للمشاركة في البحوث العلمية وتوفير الموارد اللازمة لهم.

تعزيز الصحة النفسية والجسدية بتوفير أنشطة رياضية وخدمات استشارية.

التقييم والتحسين المستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة والدعم الكافي للطلاب.

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