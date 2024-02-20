تراند اليوم : بالفيديو.. مختص في التجميل يكشف عن 4 أشياء إذا فعلتها المرأة لزوجها تجعله يقول "آمنت بالله"!

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى على "تيك توك"، الدكتور محمود، عن 4 أشياء إذا فعلتها الزوجة لزوجها، فلن يرى "غيرها في حياته"، ويقول "آمنت بالله" بحسب وصفه.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه بـ"تيك توك"، نصح محمود الزوجات بـ"التعطر الدائم لأزواجهن"، على أن يستخدمن في سبيل تحقيق ذلك " المسك، وزيت الأطفال، والفازلين".

كما نصح الزوجات بـ"الحفاظ على نظافة وبياض الأسنان، ورائحة الفم"، ويمكن تنفيذ ذلك بوضع "مسحوق القرنفل وورق الغار"، على معجون الأسنان".

وطالب الزوجات بالعناية بـ"تصفيف شعورهن، والاهتمام برائحة الشعر"، ونصحهن باستخدام "زبدة الشيا مع جوز الهند وزيت الأرجان".

ويجب على الزوجات أيضا الاهتمام بـ"إزالة الشعر من أجسامهن"، ونصحهن باستخدام "زيت النمل، مع زيت السعد"، بعد استعمال "مزيلات الشعر"، وذلك لتقليل "نمو الشعر بالجسم".