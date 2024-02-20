تراند اليوم : جنرال أمريكي متقاعد يكشف خطورة استيلاء روسيا على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

صحيفة الخليج 365: علق الجنرال المتقاعد في السلاح الأمريكي " سيدريك لايتون" ، على تنازل أوكرانيا عن مدينة أفدييفكا لروسيا بعد انسحابها من البلدة ، مؤكدا أن هذه المدينة ذان أهمية استراتيجية كبيرة .

وقال لايتون :" إن روسيا استولت على هذه المدينة ، فمن المحتمل أن يستخدموها كوسيلة للتقدم عبر هذه المنطقة"، مشيرًا إلى أنهم يستطيعون الذهاب إلى "قلب أوكرانيا، إذا كانت لديهم الوسائل للقيام بذلك". وفقا لـ " العربية cnn".

وتابع: فهذه المدينة تقع عند تقاطع الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية لذلك هذا هو المكان الذي يجتمع فيه كل شيء معا ، لهذا فهي ذات قيمة استراتيجية ، مٌضيفا أن استيلاء الروس على أفدييفكا "يمثل نكسة للأوكرانيين، وسيكون من الصعب عليهم استعادة هذه المنطقة".

وأردف: "هذه المنطقة، إذا لم يتمكن الأوكرانيون من الاحتفاظ بأفدييفكا أو باخموت... فإنهم يخاطرون بفقدان الزخم، وغالباً ما تكون الحرب تتعلق بالزخم".