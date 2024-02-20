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تراند اليوم : جنرال أمريكي متقاعد يكشف خطورة استيلاء روسيا على مدينة أفدييفكا الأوكرانية

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صحيفة الخليج 365: علق الجنرال المتقاعد في السلاح الأمريكي " سيدريك لايتون" ، على تنازل أوكرانيا عن مدينة أفدييفكا لروسيا بعد انسحابها من البلدة ، مؤكدا أن هذه المدينة ذان أهمية استراتيجية كبيرة .

وقال لايتون :" إن روسيا استولت على هذه المدينة ، فمن المحتمل أن يستخدموها كوسيلة للتقدم عبر هذه المنطقة"، مشيرًا إلى أنهم يستطيعون الذهاب إلى "قلب أوكرانيا، إذا كانت لديهم الوسائل للقيام بذلك". وفقا لـ " العربية cnn".

وتابع: فهذه المدينة تقع عند تقاطع الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية لذلك هذا هو المكان الذي يجتمع فيه كل شيء معا ، لهذا فهي ذات قيمة استراتيجية ، مٌضيفا أن استيلاء الروس على أفدييفكا "يمثل نكسة للأوكرانيين، وسيكون من الصعب عليهم استعادة هذه المنطقة".

وأردف: "هذه المنطقة، إذا لم يتمكن الأوكرانيون من الاحتفاظ بأفدييفكا أو باخموت... فإنهم يخاطرون بفقدان الزخم، وغالباً ما تكون الحرب تتعلق بالزخم".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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