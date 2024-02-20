تعميم يلزم بارتداء البشت في المناسبات الرسمية ومقار العمل لفئات محددة تعرف عليها

صدر تعميم جديد يلزم فئات محددة من المسؤولين بارتداء “البشت” في المناسبات الرسمية ومقار العمل. الفئات المشمولة بالتعميم: الوزراء ومن في مرتبة وزير.

أصحاب المرتبة الممتازة.

مساعدو الوزير.

وكلاء الوزارات.

من يشغل المرتبة الـ 15 أو ما يعادلها.

رؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم.

أمراء المناطق ونوابهم.

محافظو المحافظات.

رؤساء المراكز والوكلاء.

أعضاء مجلس الشورى.

القضاة.

المدّعون من النيابة العامة.

منسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

المحامون. التزام النساء بالزي الرسمي: يُلزم التعميم النساء من الفئات المذكورة بارتداء الزي النسائي الرسمي. متابعة التنفيذ: تتولى وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد متابعة تنفيذ التعميم والرفع عن أي تقصير واتخاذ ما يلزم. استثناءات: لا يخل ما ورد في التعميم بأي أوامر أو تعليمات بشأن: ارتداء “البشت” من أي فئة أخرى.

الزي الرسمي لأي جهة كانت.

المهن والتخصصات التي تتطلب زيا خاصا غير الزي الرسمي. الهدف من التعميم: يهدف التعميم إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ الاحترام والوقار في المؤسسات الرسمية وخلق بيئة عمل رسمية ومهنية.

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