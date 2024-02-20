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تراند اليوم : شاهد.. معتمرة "مصرية" تعلق على تعامل السعوديين مع الحجاج والمعتمرين.. وتكشف عن أبرز شيء أحبته

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صحيفة الخليج 365: وثقت معتمرة مصرية مقطع فيديو، أشادت خلاله بالتعامل مع المعتمرين والحجاج في المملكة.

وقالت خلال الفيديو:" في بيقولوا عن المعتمرين والحجاج" ضيوف الرحمن". وتابعت:" أحببت الاسم، ولو أنت ضيف عند حد قد تكون خجلان أو مكسوف، ولكن السعودية بتقول لك أنت ضيف الرحمن، وبيقولوا الحمد لله الذي من علينا بخدمة ضيوف الرحمن".

وأردفت:" لما تسأل شرطي أو عامل في الحرم عن أي حاجة تلاقيه مبسوط أنه بيساعدك، ويرد بصدر رحب وابتسامة جميلة، ويدعي كمان، يقول الله يرحم والديك، الله يجبر خاطرك، وغيرها". وأشارت إلى أنها تعتمر لأول مرة في حياتها وأنبهرت بتعامل السعوديين.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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